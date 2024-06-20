قرارات جديدة بشأن تأشيرة زيارة السعودية قريبًا.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن الوزارة ستعيد النظر في آلية إصدار شركات السياحة للباركود الخاص بتأشيرات الزيارة، وذلك بعد الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج 2024 والتي أدت إلى فقد ووفاة أعداد كبيرة من الحجاج.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن السفارة السعودية ستصدر قرارات جديدة بعد موسم الحج تتعلق بتأشيرة الزيارة، حيث سيتم وضع شروط جديدة لإصدار تأشيرة الزيارة؛ للحد من المشاكل التي حدثت هذا الموسم، بالإضافة إلى وقف إصدارها قبل موسم الحج.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن متابعة حالات المفقودين أو التائهين أو الحالات المرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

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