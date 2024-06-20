بدليل من التوراة.. وسيم السيسي يُبطل حجة اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين - فيديو

كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الله يقول لإبراهيم في التوراة: "أعطيك أرض غربتك"، وبالتالي هذا يؤكد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام غريب عن أرض المقدس ما يبطل حجة اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين.

وأضاف "السيسي" خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سيدنا إبراهيم بعد خروجه من مصر قال لزوجته بحسب التوراة: "لأني نلت خيرًا بسببك في مصر، قولي لأبي مالك جرار في فلسطين إنك أختي، وهذا دليل آخر على وجود ممالك أخرى بهذه الأرض وأن إبراهيم سيذهب إليها".

وأشار عالم المصريات، إلى أدلة معرفة التوحيد والطهارة عند المصريين القدماء، لافتا إلى أن التوحيد في مصر موجود منذ الأسرة الأولى الفرعونية، والدليل أنه تم العثور على متون فرعونية مكتوبة على الأهرامات: "واحد أحد ليس له ثاني موجد نفسي بنفسي ليس مثلي أحد".

وأوضح: المصري القديم عرف الوضوء قبل كل صلاة، وعندما تذهب للحج وتقابل باكستاني تسأل عن بيت الطهارة يقول "البردو فيل"، وهي كلمة فرعونية قديمة، لافتا إلى أن المصري القديم كان يعرف الطهارة وينويها قبل الصلاة، كما عرفوا الصيام، والدين والشعائر الدينية.