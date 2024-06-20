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الصيف بدأ.. الأرصاد تحذر من تأثير الرطوبة على ارتفاع درجات الحرارة

12:00 م الخميس 20 يونيو 2024
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    الموجه الحارة
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء فصل الصيف 2024 رسميًا اليوم الخميس 20 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، إن فصل الصيف يبدأ فلكيًا يوم الخميس 20 يونيو حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذانًا ببدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضافت الهيئة، أن من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وتابعت الأرصاد: أما في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدًا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط.

وواصلت: قبل وصول الكتل الهوائية إلى مصر تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتي تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

الموجه الحارة هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة فصل الصيف الطقس
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