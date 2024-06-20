وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه خلال إجازة عيد الأضحى

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، واستعراض مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أي حالات طارئة على امتداد أيام الإجازة.

واستعرض التقرير ما اتخذته أجهزة المصلحة من إجراءات للتعامل مع عدد من الحالات الطارئة، حيث حدث عطل مفاجئ بخطوط التغذية الكهربائية المغذية لمحطات البستان بمحافظة البحيرة مما تسبب في توقفها بالكامل، حيث تم التواصل على الفور مع شركه نقل الكهرباء بغرب الدلتا وتغذية محطات البستان من محطة محولات أبو المطامير وإعادة تشغيل المحطة.

كما تعرض خط التغذية المغذي لمحطة طلمبات النمسا بمحافظة الأقصر للتضرر نتيجة حريق بإحدى المزارع الخاصة، حيث تم التنسيق مع المحليات والحماية المدنية والأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الكهرباء وإطفاء الحريق وإصلاح خط التغذية وإعادة تشغيل المحطة.

وتم التعامل مع العطل الحادث في إحدي محطات الكهرباء المغذية لمحطة النقرة 4 بمحافظة أسوان، والتنسيق الفوري مع مسئولي شركة الكهرباء بأسوان والعمل حتى ساعات متأخرة من الليل ليتم إعادة تشغيل محطة النقرة 4 مجددا.

كما تم متابعة المناسيب بمحطات صفط والقصبي وبحر البقر بمحافظة الدقهلية بعد انقطاع التيار الكهربائي من محطة محولات الحسينية، والتواصل مع شركة الكهرباء لسرعة إعادة التيار الكهربائي، حيث تم إعادة تشغيل المحطات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالمجاري المائية.

وتم التعامل العاجل مع القطع الحادث في الصاولة الواقعة أمام مص محطة البوصيلي بمحافظة البحيرة، حيث تم التنسيق بين أجهزة الميكانيكا والصرف وسرعة إصلاح الصاولة لمنع دخول الأعشاب والمخلفات لوحدات المحطة وإتلافها، كما تم التعامل الفوري مع العطل الحادث في ماكينة الأعشاب بمحطة النصر 1 بمحافظة البحيرة للحفاظ على المحطة وعدم التأثير على عملية التشغيل، كما تم إصلاح ماكينة شبك الأعشاب بمحطة ترعة الطلمبات بمحافظة الشرقية.

وتم التعامل مع العديد من حالات الأعطال المختلفة بالمحطات بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم إصلاح عطل بمحرك الوحدة رقم 1 بمحطة مصرف سمتاي بمحافظة الغربية، وإصلاح عطل بدائرة الهيدروليك للوحدة رقم 2 بمحطة الشباب الرئيسية وعطل آخر بالوحدة رقم 3 بمحطة صرف العباسة بمحافظة الشرقية، وإصلاح عطل بالوحدة رقم 5 بمحطة جنوب سهل بورسعيد، وإصلاح عطل بمحرك الوحدة رقم 2 بمحطة جنوب بورسعيد الجديدة، وإصلاح محرك الوحدة 2 بمحطة المندورة بمحافظة كفر الشيخ، كما تم إجراء الصيانة العاجلة لمحطة الحفير الجديدة بمحافظة الدقهلية وإعادتها للعمل بكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة لعدد 3 وحدات بمحطة القلج بالقليوبية.

وتم تشغيل ورش وسط الدلتا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتصنيع عدد من المكونات اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات مثل تصنيع شبك أعشاب الوحدة 3 بمحطة تيرة الجديدة، وإعادة تأهيل عمود روتر محطة السجاعية، وتصنيع مكونات لإعادة تأهيل الوحدة 4 بمحطة مصرف 3 الجديدة.

كما تم عمل الاتزان والصيانة اللازمة لموتور محطة النقرة 1 بأسوان بالورشة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتوشكى وإعادة الموتور لأسوان حيث بدأ فريق العمل في تجميع الموتور مع وحدة إضافية تحسبا لأي أعطال.

ووجه الدكتور سويلم، باستمرار التنسيق بين مسئولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكل المواقع على مستوى الجمهورية.