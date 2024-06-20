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أطول نهار وأقصر ليل .. بدء فصل الصيف رسميا

06:00 ص الخميس 20 يونيو 2024
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف اليوم الخميس 20 يونيو فصل الصيف فلكيًا، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذانًا ببدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضافت "الهيئة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أنه من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف، ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأوضحت أن فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة، ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة؛ لتأثرها بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدًا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وقبل وصول الكتل الهوائية إلى مصر تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة .

وبحسب "الأرصاد"، يسود اليوم الخميس أول أيام فصل الصيف، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الصيف أطول نهار درجات الحرارة الطقس الأرصاد السواحل الشمالية
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