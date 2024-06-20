السماسرة استغلوا أحلام البسطاء.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة بموسم الحج 2024؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إنه في الوقت الذي يتطلع فيه آلاف من كبار السن البسطاء إلى تحقيق حلم العمر بزيارة بيت الله الحرام، تظهر على السطح أزمة ما يحدث في ملف العمرة والحج من تجاوزات وغش متعمد من قبل بعض السماسرة والشركات الوهمية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من أعلى المستويات في الدولة.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن السماسرة والشركات الوهمية استغلت عدم دراية البسطاء من كبار السن الذين ادخروا أموالهم على مدى سنوات طويلة لتحقيق حلمهم المقدس، مشيرًا إلى أن هذه الفئة غير عابئة بما تتركه من آثار مدمرة على حياة هؤلاء الناس.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن هذه الممارسات الجشعة أدت إلى فقدان العديد من الحجاج حياتهم ونحتسبهم عند الله شهداء، حيث دفع هؤلاء الناس حياتهم ثمنًا لهذا الغش والخداع، متسائلًا، هل يعقل أن تستمر هذه المأساة دون تحرك؟ هل يمكن أن نغض الطرف عن ممارسات تزهق أرواح الأبرياء؟.

وأشار أيمن عبد اللطيف، إلى أن مسؤولية تأشيرات الزيارة تقع على عاتق الأشخاص والشركات الوهمية التي تقدم هذه الخدمات بشكل مخالف للقانون، مؤكدًا وجود تعليمات واضحة تفيد بأن حامل تذكرة الطيران بتأشيرة زيارة يجب أن تكون عودته قبل موسم الحج، وهذا ما يتم الإقرار به على البوابة الإلكترونية.

وتابع "عبد اللطيف"، أن المشكلة تتفاقم بسبب تصرفات بعض الشركات التي تصدر باركود لعدد كبير من الأفراد بنفس تواريخ السفر، مما يشير إلى تنظيم برامج عمرة أو حج بشكل يخالف ضوابط الوزارة، وهذا التصرف يستوجب عقوبات صارمة، خاصة أن بعض الشركات تجاوزت ألف باركود؛ مما يعكس مدى الفوضى والإهمال الذي يطال حياة الكثيرين.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة، بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، وأن يعود الحق لأصحابه، ويُحاسب كل من تورط في هذه الجريمة التي أودت بحياة العديد، وتسببت في تشريد وإحباط الكثيرين.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، بسبب أعداد الوفيات والحجاج المفقودين وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضا أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

ولفتت إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث دُشنت غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين:

00966565702002

وخصصت وزارة الخارجية، أرقام البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

27923050

27923060

27942782

01006638814

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