إعلان

BBC

السبت.. انطلاق الاختبارات النهائية بأروقة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

08:00 ص الخميس 20 يونيو 2024

الجامع الأزهر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلن الجامع الأزهر، عن انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، السبت القادم الموافق 22 يونيو 2024م، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، في ٢٧ مقرًا بالجامع الأزهر وعلى مستوى الجمهورية، وتُعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢١٣٦٤ دارسٍ من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية) كما هو مبين بالجداول المرفقة.

وبحسب بيان الجامع الأزهر، الأربعاء، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٢١٣٦٤ دارس موزعة لجانهم على ٢٧ مقرا بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

وأشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن فترة الاختبارات ستستمر لمدة ٣٠ يومًا ، وأن الموسم الحادي عشر لرواق العلوم الشرعية والعربية يتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٢١٣٦٤ دارس، مؤكدا مراعاة اختيار مقرات الاختبار سهلة الوصول حسب المواقع الجغرافية وذلك تيسيرا على الدارسين.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الجامع الأزهر أروقة العلوم الشرعية رواق العلوم الشرعية والعربية اختبارات رواق العلوم الشرعية الأنشطة العلمية للرواق الأزهري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السماسرة استغلوا أحلام البسطاء.. ماذا حدث لحاملي تأشيرة الزيارة بموسم الحج 2024؟

إعلان

إعلان

عاجل - "الهجرة": العثور على الكثير من الحجاج المفقودين بالسعودية
عاجل - الداخلية تصدر بيانا رسميا بشأن الحجاج المفقودين
عاجل - الخطيب يصدر 4 قرارات لتقديم الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الأهلي
بالصور- لحظة خروج جثماني مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح من المشرحة
تحرك عاجل لإنقاذ ضريح الشعراوي من الغرق في مياه الصرف
فصل الصيف يبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)