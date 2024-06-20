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اليوم.. بدء توزيع ٦٠ طن لحوم أضاحي الأوقاف من مجزر البساتين

03:00 ص الخميس 20 يونيو 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة، اليوم، انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية.

وتبدأ أعمال التوزيع بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى.

وسيعقب التفقد بيان مهم بشأن تطور المشروع وتحقيقه رقمًا قياسيًّا جديدًا لهذا العام، وتبدأ عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس.

الدكتور محمد مختار جمعة توزيع 60 طن لحوم أضاحي لحوم أضاحي الأوقاف مجزر البساتين وزير الأوقاف
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