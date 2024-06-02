متحدث الحكومة: لا تمييز في بيع الخبز للمواطنين والدولة حريصة على دعم محدودي الدخل

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك نظامين لبيع الخبز إما مدعم أو بالسعر الحر، لافتا إلى أن وزن الخبز الحر 80 جراما ويباع بـ 150 قرشا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، لا يوجد تمييز في بيع الخبز للمواطنين، مشددا على أن الدولة حريصة على دعم محدودي الدخل.

وعن مقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين، أوضح أن هذا الأمر لم يطرح في مجلس الوزراء، وأي قرارات من الممكن اتخاذها يتم دراستها جيدا ومراعاة محدودي الدخل.

وتابع: "هذا الأمر لم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يصدر أي قرار في هذا الصدد، وفي حالة دراسته واتخاذ قرارات بشأنه يتم إعلانه بشكل واضح".

وواصل: "لم يصدر قرار بشأن تغيير في أسعار السكر على بطاقة التموين، مشيرا إلى أن هناك دراسة تجرى فقط على ذلك القرار وفق عدد من المتغيرات أبرزها محدودي الدخل".