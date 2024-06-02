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متحدث الحكومة يكشف دور القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة

09:31 م الأحد 02 يونيو 2024

محطة كهرباء

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كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأخير الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تناول الجهود المبذولة في قطاع الكهرباء، مع تركيز خاص على تقليل الفاقد من خلال أعمال الصيانة المستمرة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة والشركة القابضة للكهرباء تتخذ إجراءات محددة للحد من سرقات الكهرباء، بما في ذلك تركيب العدادات الذكية التي تلعب دوراً كبيراً في الحد من هذه المشكلة.

وبين الحمصاني أن مواجهة سرقات الكهرباء تتم من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكذلك من خلال الاعتماد على تركيب العدادات الذكية وهي تعتبر منظومة متطورة.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، أفاد الحمصاني بأن وزير الكهرباء قدم تقريراً إلى رئيس الوزراء يعكس جهود القطاع الخاص في تقديم الخدمات، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة.

وذكر أن مرفق الكهرباء أعلن عن استقبال طلبات الشركات الراغبة في إنتاج الطاقة المتجددة، مما يسمح لهذه الشركات باستخدام الشبكة العامة للكهرباء لبيع الطاقة مباشرةً إلى المستهلكين.

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