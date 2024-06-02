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متحدث الوزراء يكشف حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. فيديو

09:24 م الأحد 02 يونيو 2024

فاتورة الكهرباء

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كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الفاقد من الكهرباء لا يدخل ضمن قراءة العداد، مشددا على أن النسبة لا يستهان بها سواء كان الفاقد المرتبط بالصيانة أو السرقات.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.

وتطرق متحدث الوزراء إلى أن الدولة تتجه لتنفيذ المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وقال المستشار محمد الحمصاني إنه لم يتخذ أي قرار بتحريك أسعار أي شرائح في الكهرباء.

أسعار شرائح الكهرباء المستشار محمد الحمصاني الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور محمد شاكر
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