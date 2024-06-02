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التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد

08:27 م الأحد 02 يونيو 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من ١٢ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومي.

وذكر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم، أن المحافظات هي (الشرقية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط وسوهاج).

جدير بالذكر أن الجهاز بإعلان نتيجة التظلمات في هذه المحافظات يكون قد انتهى من مسابقة معلم مساعد فصل لهذا العام (٢٠٢٤ ) وذلك لشغل ١١١١٤ وظيفة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة معلم مساعد الدكتور صالح الشيخ بوابة الوظائف الحكومي
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