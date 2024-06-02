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القاهرة الإخبارية: مصر طالبت إسرائيل بالانسحاب من معبر رفح في اجتماع أمني اليوم

06:16 م الأحد 02 يونيو 2024

معبر رفح

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كتب- محمد عبدالناصر:

أفاد قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن مصدر رفيع المستوى أكد انتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضاف المصدر، أن مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وتابع: الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

واشار المصدر إلى أن الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقودا.

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