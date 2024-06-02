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بنسبة 63%.. زيادة سعر دواء "أوبلكس" لعلاج الكحة

04:41 م الأحد 02 يونيو 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

وافقت هيئة الدواء المصرية، على زيادة سعر دواء "أوبلكس"، وهو واحد من أكثر الأدوية انتشارًا في السوق لعلاج الكحة.

وبحسب خطاب رسمي من هيئة الدواء للشركة المنتجة للعقار، فإنه جرى الموافقة على رفع سعر "OPLEX-N Oral Syrup" من 19 جنيهًا إلى 31 جنيهًا أي بنسبة 63 بالمئة.

يأتي ذلك بناءً على موافقة لجنة التسعيرة رقم 19 لسنة 2014.

وسبق أن قال أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره على حده بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأضاف أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

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هيئة الدواء المصرية زيادة سعر دواء أوبلكس علاج الكحة المستحضرات الدوائية
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