فيديو.. طائرات عسكرية مصرية تنفذ إسقاطا جويا للمساعدات فوق غزة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن طائرات النقل العسكرية المصرية انطلقت على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلالم السكان.

وذكر البيان، يأتي ذلك استمراراً للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، وتأكيداً على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع البيان: لتمنح تلك المساعدات قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالي القطاع جراء استمرار الحرب داخل القطاع.