تصريحات أثارت الجدل.. أستاذ اقتصاد: جينا نعوم الاقتصاد غرقناه.. فيه بوابين دخلهم 30 ألف جنيه ويطالبون بالدعم

تب- حسن مرسي:

أعرب الخبير الاقتصادي حسن الصادي، عن تحمسه وتفاؤله بشأن الدعوات للتحول من الدعن العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى إمكانية تحول الدولة من نظام الدعم العيني إلى النقدي بحلول العام 2025، مشددًا على دور الاقتصاد الرقمي كعنصر محوري في هذا التحول.

في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح الصادي أن هناك تحديات في النظام الحالي حيث يتلقى بعض الأشخاص دعمًا لا يستحقونه بينما يظل المستحقون دون مساعدة.

وأشار إلى أن بعض البوابين يحصلون على 30 ألف جنيه في الشهر من خلال حصوله على مرتب بالإضافة إلى زوجته التي تحصل على أجر مقابل تنظيف المنازل بالإضافة إلى أبنائه في النهاية يطالب بالدعم، وهناك بعض سائقي التوك توك يتحصلون شهريًا على ما يقارب الـ10 آلاف جنيه وهو مبلغ يتجاوز الحد المعقول لاستحقاق الدعم.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أن حوالي 10% من إيرادات الدولة يعود على المواطنين في شكل دعم، موضحًا أن التضخم يؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة، وبالتالي في قيمة الدعم الموزع، مشيرًا إلى أن الأسعار كلما ارتفعت وزاد التضخم زادت الحصيلة الضريبية، مضيفًا أن جزءًا من الحصيلة الضريبية تعود مرة أخرى للمواطنين في صورة حماية الاجتماعية.

وأكد على أهمية السيطرة على التضخم من خلال رقمنة الدولة، مشيرًا إلى أن التعويم الذي يجب أن يحدث ينبغي أن يكون موجهًا نحو سلع وخدمات محددة، وليس الاقتصاد ككل، متابعًا: "رقمنة الدولة تجعلنا نسيطر على التضخم في الاقتصاد، الدولة كانت من المفترض أن تعوّم سلع وخدمات وليس الاقتصاد كله"، معقبًا: "إحنا جينا نعوم الاقتصاد غرقناه ولسة هنعوم مرة واثنين".

وجدد الخبير الاقتصادي حسن الصادي، التأكيد على أهمية تحديد المستحقين الفعليين للدعم لضمان الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد الحكومية.