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نصائح مهمة للمرضى.. ما أسباب خمول الغدة "الجار درقية"؟

03:51 م الأحد 02 يونيو 2024

الغدة الجار درقية

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كتب- أحمد جمعة:

يعتبر قصور الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة حول العالم، لكن الكثير منها له أعراض صعبة على الكثيرين، في حين تكون هناك أعراضا محددة أخرى لخمول الغدة "الجار درقية" والتي قد لا يعلم البعض عنها شيئًا.

ويؤثر قصور نشاط هذه الغدة على إنتاج الجسم لهرمون الغدة الدرقية، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم.

ونتيجة ذلك يحدث انخفاض شديد في مستويات الكالسيوم، وتغيير مستوى الفوسفور، وفق منشور توعوي لهيئة الدواء المصرية.

وبحسب موقع مايو كلينك الطبي المتخصص، تقع الغدد المجاورة للدرقية خلف الغدة الدرقية، وتفرز هذه الغدد الهرمون الدريقي الذي يلعب دورًا في تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم.

وومن المرجح أن تحتاج إلى أخذ مكملات مدى الحياة، بناءً على سبب قصور الدريقات، ويلزم أحيانًا استخدام بدائل هرمون الغدة المجاورة للدرقية إذا لم تكن المكملات كافية وحدها لإعادة مستوياته إلى معدلها الطبيعي.

وتتضمن أعراض قصور الغدة الجار درقية:

* الشعور بحالة من الضعف بشكل مستمر

* تشنجات شديدة بالعضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية

* تشوش الدماغ والإحساس بالوخز والخدر والصداع

* جفاف وتساقط الشعر

* وخز أو حرقان في أطراف الأصابع وأصابع القدمين والشفتين

* حصوات الكلى وتكلس الكلى

* مشاكل الأسنان

* ترسبات الكالسيوم في الجلد

* فترات الحيض المؤلمة

* الاكتئاب أو القلب

* تأخر النمو العقلي عند الأطفال

وقدمت هيئة الدواء عددًا من النصائح لمرضى قصور الغدة الجار درقية، وتشمل:

-الاهتمام بالتثقيف الصحي حول مرض قصور نشاط الغدة الجار درقية وكيفية التعامل والتعايش معه.

-الالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة من الطبيب المُختص.

-متابعة ظهور أي أعراض قبل الخضوع لعملية جراحية بالغدة الدرقية أو الغدة الجار درقية.

-مراجعة الطبيب لإجراء تقييم دوري ومتابعة التحاليل الخاصة.

-الاتصال على الفور بالطبيب عند حدوث أي أعراض حديثة غير معتادة.

-اتباع نظام غذائي عالي الكالسيوم ومنخفض الفوسفور، مثل: منتجات الألبان والخضراوات الورقية الخضراء وفول الصويا والمكسرات والسردين.

كما أكدت ضرورة الرجوع إلى الطبيب والصيدلي لوضع خطة علاجية مناسبة ومعرفة كيفية التعامل مع المرض.

قصور الغدة الدرقية الغدة الجار درقية هرمون الغدة الدرقية الكالسيوم هيئة الدواء المصرية
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