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فطارك معانا يوم عرفة.. بدء ذبح ألف عجل بلدي اليوم -تفاصيل المبادرة (صور)

03:15 م الأحد 02 يونيو 2024
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدء ذبح 1000 عجل بلدي؛ لتوزيعها على الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظات، في إطار مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة"؛ لإدخال السرور على الأهالي المستحقين قبل عيد الأضحى بلحوم صدقات.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأحد، أن عملية الذبح تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف بيطري كامل؛ للتأكد من سلامة اللحوم التي سيتم توزيعها على المستحقين في كل المحافظات.

وينطلق فريق "بيت الزُّكاة والصدقات" لبدء إجراءات توزيع اللحوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة حتى مغرب يوم عرفة؛ إيمانًا من بيت الزكاة والصدقات بدوره في دعم الأُسَر الفقيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ودعا بيت الزكاة والصدقات الراغبين في المشاركة في المبادرة لإدخال السرور على المستحقين من خلال المساهمة بمبلغ 600 جنيه قيمة 2 كيلو لحوم صدقات، إيمانًا بقول الله تعالى: "‌وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۦمِسۡكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" (الإنسان:8).

بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ذبح ألف عجل عيد الأضحى
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