ليموزين وتوصيل حقائب.. خدمة جديدة لأول مرة بمحطات السكة الحديد - صور

فطارك معانا يوم عرفة.. بدء ذبح ألف عجل بلدي اليوم -تفاصيل المبادرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة لراحة جمهور الركاب وذلك من خلال خدمة للمسافرين، كما يلي:

1- خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة وبعد اجتيازهم للاستعلامات الأمنية وارتداء أفرادها لزي موحد كما تم تحديد مصاريف الحصول على الخدمة وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب.

2- خدمة حفظ الحقائب والأمتعة للركاب من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين وذلك مقابل مادي يحدد بالساعة وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أي عائق.

3- خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب: خدمة توصيل من الباب للباب وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة تسهيلا عليهم عن طريق التواصل مع الأرقام الآتية: 01200009540/01070030057/01070030058، وللاستعلام والشكاوى :01080801018 /0108081019.

وتم تطبيق تلك الخدمات كمرحلة أولى بمحطات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وسيدي جابر، والأقصر، وأسوان، وسيتم التوسع في تطبيقها بالمحطات الأخرى.

وتهيب الهيئة، بالركاب بعدم التعامل إلا من خلال الشركة وأفرادها المخول لهم التعامل مع جمهور الركاب وذلك حفاظًا من الهيئة على أمتعة وممتلكات الركاب وسعيًا منها على خدمة وراحة جمهور الركاب.