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الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات

01:16 م الأحد 02 يونيو 2024

مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار:

أكد مصدر حكومي مطلع، إلغاء العمل بنموذج 10 تصالح في مخالفات البناء وذلك وفق قانون التصالح الجديد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن نموذج 10 تصالح كان بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وأضاف المصدر، أنه في ظل قانون التصالح الجديد المطبق حاليًا، تم إلغاء نموذج 10 بشكل نهائي.

وعن بديل هذا النموذج، والمتمم لأعمال التصالح، أوضح المصدر، أنه يوجد الآن نموذج 7 تصالح، وهو بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالف التي تم التصالح عليها.

وكان كشف مصدر، في وقت سابق لـ "مصراوي"، أن طلبات التصالح القديمة التي استوفت المستندات وسددت مبلغ جدية التصالح سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.

وقال المصدر، إن هذه النوعية من الطلبات عليها استكمال ملف التقديم بالحصول على شهادة بيانات للموقع من أجل عرضها على جهة الولاية.

وشدد على أنه في هذه الحالة يتم استكمال الملف بنفس الرسوم في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.

وتواصل المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في 341 مركزًا ومدينة وحيًا، وعدد من دواوين عموم المحافظات، استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد.

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