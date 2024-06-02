"الرقابة الصحية" تشارك بالنسخة الثالثة من معرض "صحة أفريقيا 2024"

كتب- أحمد جمعة:

تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 3 - 6 يونيو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

ووفق بيان للهيئة، يعد المؤتمر الحدث الأكبر بالقطاع الصحي لما حققه من نجاح على المستوى الأفريقي والدولي خلال السنوات السابقة، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لعامه الثالث، ويتميز بمشاركة موسعة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بالرعاية الصحية من المؤسسات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار بالقطاع الصحي بإفريقيا بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات الصحية.

تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات المعرض الطبي الافريقي من خلال جناحها الخاص لاستقبال الزائرين من مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بجودة الرعاية الصحية، وذلك طوال أيام المعرض، والمقام بصالة 1 – القطاع الحكومي- C4، للتعرف على أحدث نظم جودة واعتماد المنشآت الصحية ومختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة والإجراءات اللازمة لاعتماد المنشآت المختلفة وفقا لأدلة معايير جودة GAHAR المعتمدة دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA)، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي القطاع الصحي على المستوى الإقليمي لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في اصدار المعايير وفي التغطية التأمينية الشاملة للأشقاء بأفريقيا.

كما تنظم الهيئة 3 جلسات علمية ونقاشية حول استراتيجيات تطبيق الجودة والاعتماد بمختلف أنواع المنشآت الطبية، وتأتي الجلسة العلمية الأولى المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 4 يونيو بقاعة B1 الساعة 2:00- 3:30م بعنوان: "توسيع نطاق الاعتماد نحو التميز"، والتي تدور موضوعاتها حول توسيع نطاق الجودة والسلامة في المنشآت الصحية، واستعراض معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (نحو آفاق جديدة)، ويديرها د. جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية-مصر، بمشاركة نخبة من خبراء الصحية والجودة المحليين والدوليين لمناقشة عدد من المحاور الهامة على رأسها: المنشآت الخضراء في افريقيا، وتعزيز مخرجات صحة الأم والطفل، ودعم السياحة العلاجية والاستشفائية، وتوحيد معايير الشراء والاستخدام للأجهزة الطبية، وعرض التجربة المصرية في تصميم المنشآت الصحية الآمنة، وأخيرا المنشآت الصحية النفسية الأكثر أمانا.

كما تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جلستها الثانية بعنوان" برنامج التميز للمختبرات الطبية في افريقيا خطوة إلى ما بعد الاعتماد" وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو بقاعة B1 الساعة 12:30- 2:00م ، وتديرها الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية العلوم الصحية-بجامعة برج العرب التكنولوجية، وتتناول مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومنها خارطة الطريق لتميز المختبرات الطبية، ودور الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية في تعزيز تميز المختبرات، إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه اعتماد المختبرات الطبية في افريقيا.

ويشارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة ضمن فعاليات الملتقى، بالجلسة الثالثة بعنوان "خارطة الطريق لاعتماد المنشآت الصحية بإفريقيا" وذلك يوم الخميس 6 يونيو بقاعة B1 الساعة 12:30- 2:00م والتي يديرها د.عوض مطرية، وبمشاركة افريقية ودولية موسعة تتمثل في منظمة التعاون الافريقي للاعتماد AFRAC، والبنك الدولي، النظام الوطني الجنوب افريقي للاعتماد SANAS ، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الافريقي للكيمياء السريرية، وتتناول الجلسة مناقشة رحلة اعتماد المنشآت الصحية بمصر.