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بـ"تريليون جنيه".."موازنة النواب": القطاع الخاص شريك بنسبة 50% في الاستثمارات العامة للدولة

12:30 ص الأحد 02 يونيو 2024

الدكتور فخري الفقي

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الاستثمارات العامة للدولة بلغت 2 تريليون جنيه، موضحًا أن القطاع الخاص شريك بنسبة 50% في الاستثمارات العامة للدولة بقيمة تريليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة للدولة زاد من 25 % العام الماضي إلى50 % العام الحالي.

وأوضح، أن القطاع الخاص نجح في قطاعات السياحة والأغذية والتكنولوجيا والصناعة بهدف التصدير، مؤكدًا أن الدولة أنهت نحو 70% من المشروعات القومية.

وقال إنه سيتم استكمال المشروعات التى تم البدء بها بنسبة 70 % حيث إن مصر لديها وسائل نقل متطورة قادرة على جذب الاستثمارات.

وتابع، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطار الكهربائي السريع صورة مشرفة لوسائل النقل في مصر، مؤكدا أنه لن يتم البدء في مشروعات قومية جديدة حاليا.

خطة النواب القطاع الخاص الاستثمارات العامة موازنة النواب
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