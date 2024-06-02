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"زيارته هتكلفك 20 جنيه بس".. 23 صورة ساحرة لقصر المانسترلي التحفة المعمارية في قلب النيل

07:01 ص الأحد 02 يونيو 2024
  • عرض 6 صورة
    قصر المانسترلي
  • عرض 6 صورة
    قصر المانسترلي
  • عرض 6 صورة
    قصر المانسترلي
  • عرض 6 صورة
    قصر المانسترلي
  • عرض 6 صورة
    قصر المانسترلي
  • عرض 6 صورة
    قصر المانسترلي

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كتب- محمد شاكر:
يفتح قصر المانسترلي، أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة، عصرا أمام الجمهور لزيارته والتقاط أجمل الصور في هذا المكان الساحر بمنيل الروضة، يوميا.

قصر المانسترلي قصر أثري يعد تحفة معمارية مقام على مساحة 1000م2، بجزيرة الروضة بالقاهرة.

وهو ما تبقي من مجموعة بنائية قام بإنشائها حسن فؤاد المانسترلي باشا في عام (1851م/ 1267هـ) الذي يرجع موطنه إلى مانستر بمقدونيا

استولت الحكومة المصرية على القصر في عام 1951 باعتباره اثرا تاريخي وقامت بتجديده وترميمه ويستضيف القصر الآن الاحتفاليات الثقافية الهامة. ويقام به حفلات موسيقية، ويوجد به متحف المطربة أم كلثوم كما يستقبل ضيوف مصر من أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن حسن فؤاد باشا المانسترلي، صاحب القصر، شغل عدة مناصب سياسية منها، محافظ القاهرة ووزير الداخلية، وهو ما تبقي من مجموعة بنائية قام بإنشائها في عام (1851م/ 1267هـ).

قصر المانسترلي القصور الأثرية حسن فؤاد المانسترلي
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