وزير التموين: توفير كيلو الفراخ بـ 135 جنيها خلال عيد الأضحى

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه اتفق مع ممثلي شركات انتاج الدواجن على تحديد سعر كيلو الفراخ بـ125 جنيهًا، والدواجن الأوراك بـ110 جنيهات للكيلو، بحيث يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المنافذ التابعة للوزارة.

خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون، كشف الوزير أنه سيجرى بيع الفراخ المطروحة للمواطنين بـ135 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى 900 جرام من أوراك الفراخ بسعر 110 جنيهات للكيلو خلال عيد الأضحى المبارك.

ونفي المصيلحي ما تردد عن استيراد 600 طن من أوراك الفراخ قبل حلول عيد الأضحى، موضحا أن الكمية المستوردة بلغت 2400 طن من الدواجن المجمدة الآتية من البرازيل، وأنه لا صحة للأنباء المتداولة حول استيراد 600 طن إضافية من أوراك الفراخ.

وأكد الوزير على توافر كميات كافية من اللحوم الحمراء والخراف الحية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة العيد، حيث سيجري إنشاء 26 شادراً لبيع الخراف الحية في 16 محافظة، بالإضافة إلى تشغيل 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم لجميع المواطنين بأسعار مناسبة.

وحول أزمة السكر، أشار المصيلحي إلى أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الضرورية للبلاد كانت تقدر بنحو مليون طن في العام الماضي، وعزا ذلك إلى أسباب إنتاجية وزراعية، مقترحًا رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيهًا للتغلب على التحديات وتلبية الاحتياجات الأساسية.