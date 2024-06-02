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BBC

خبير اقتصادي: المناخ ليس مناسباً للتحول النقدي مع وجود فئات فقيرة وبطالة مرتفعة

12:06 ص الأحد 02 يونيو 2024

الدكتور زهدي الشامي

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يؤيد قرار رفع سعر الخبز المدعم بشكل مفاجىء، حيث إنه تم اتخاذ قرار مهم مثل تحريك سعر العيش دون الرجوع للحوار الوطني أو مجلس النواب.

وأشار الشامي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم تحريك سعر الخبز المدعم 400%، لافتا إلى أنه لا يوجد مناخ مهيأ للانتقال للدعم النقدي حاليا، خاصة في ظل وجود فئات فقيرة، ونسبة بطالة مرتفعة.

ونوه بأن تحويل الخبز لدعم نقدي مخاطرة، ولا يجب إلغاء الدعم بشكل مفاجىء، حيث هناك محاضير حول التحول للدعم النقدي خاصة في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي، معلقا: "يقال أن الدعم النقدي بتاع الحكومات والعيني بتاع الفقراء".

الدعم النقدي الاقتصاد المصري الدعم زهدي الشامي
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