برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومي



كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطنى كمنصة حيوية للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي المصري.

وأضافت البرلمانية، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيحدد أولويات المرحلة الراهنة في ضوء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، بما يتيح التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة لمواجهة تداعيات ذلك العدوان وحماية الأمن القومي المصري وسيادة مصر على أراضيها، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة، والتصدي بكل حسم لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأوضحت أن عودة جلسات الحوار الوطني تعتبر فرصة قوية لتعزيز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى، بمفهومه الشامل، والذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والتنمية الاقتصادية الشاملة.

ودعت النائبة أمل سلامة جميع القوى والتيارات السياسية والاجتماعية للمشاركة فى الفعالة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني القادمة، في ظل التحديات والتهديدات الإقليمية الراهنة، فجميع القوى السياسية تعمل من أجل الحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها، من خلال طرح الأفكار والمقترحات البناءة التى يتم التوافق عليها.