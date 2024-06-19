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صور ترصد استمرار اقبال المواطنين على الحديقة اليابانية في رابع أيام عيد الأضحى 2024

11:35 م الأربعاء 19 يونيو 2024
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كتب-عمرو صالح:

شهدت الحديقة اليابانية بحلوان، اليوم الأربعاء، اقبالًا من المواطنين الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بين أجوائها والتنزه بين طبيعتها الخلابة.

وتعمل الحديقة اليابانية بحلوان من 9 صباحا إلى 11 مساء، وسعر التذكرة 10 جنيهات والأطفال مجانا.

وأنشأ الحديقة اليابانية بحلوان، المهندس المعماري ذو الفقار باشا 1919 على الطراز الآسيوي ترمز لحضارات الشرق بحي حلوان بالقاهرة، كان يطلق عليها "كشك الحياة الآسيوي" وسميت بعد ذلك بالحديقة اليابانية”، وتبلغ مساحتها 40468 متر2(حوالي 10 أفدنة)، وتم الانتهاء من تصميمها عام 1922.

الحديقة اليابانية إجازة عيد الأضحى الحديقة اليابانية بحلوان
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