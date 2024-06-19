خيب الله من يدّعي العلم .. أزهري يرد على يوسف زيدان بعد وصفه بحديث غير لائق

كتب- محمد أبو بكر:

علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد الأستاذ بجامعة الأزهر، على ما ذكره يوسف زيدان بشأنه بأخذ البرامج الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد: ذكرني يوسف زيدان في أحد البرامج هذا الأسبوع بكلام غير لائق، وقال من 30 سنة وأنا أدرس الفلسفة وكأنه ابن رشد زمانه ولم اعرف هذا الاسم وهو يقصدني.

وأضاف "فؤاد"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعرضت لوصف تكوين "بالتحالف الشيطاني" وأخذ يهرتل، وحمدت الله أنه لم يعرف شخصي الضعيف وكنت أود أن ينبهنا إلى منتجه الفلسفي في الـ30 سنة؛ لنعرف ابن رشد أو ابن سينا العصر الحديث، أو على الأقل لا يعرض نفسه للسخرية حين يتحدث عن شعر أو يفسره بعلمه الغزير فيفسر "فقلبي اليوم متبول".

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: قال يوسف زيدان على الهواء، يعني قلب الشاعر كان متبولا بالتوابل "أي الشطة والفلفل والكمون"، مضيفًا :"خيب الله من يدعي علمًا بدون علم وينصب متحدثًا رسميًا باسم الكائن التكويني ولا يجيد قراءة بيت من الشعر أو آية من كتاب الله الذي يريد أن يفسره بعقله العجيب وبه يدعو لهجر سنة الحبيب، وصدق من قال: "لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها".