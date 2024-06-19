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ارتفاع جديد في الحرارة.. حالة طقس أول أيام فصل الصيف

10:01 م الأربعاء 19 يونيو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 20 يونيو أول أيام فصل الصيف، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، الأربعاء، فإنه يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس غدا الخميس أول أيام فصل الصيف يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتابعت أن حالة طقس أول أيام فصل الصيف تشهد نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وقالت "الأرصاد": يبدأ غدًا الخميس 20 يونيو فصل الصيف فلكيًا، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام إيذانًا ببدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة فصل الصيف الأرصاد السواحل الشمالية
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