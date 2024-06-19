بعد قليل.. بيان عاجل من غرفة السياحة بشأن حج الزيارة 2024

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع، عن أن غرفة شركات السياحة ستصدر بيانًا عاجلًا بعد قليل لبيان ما حدث بشأن الحج 2024 وأصحاب تأشيرات الزيارة.

وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن البيان سيتناول كل ما حدث خلال موسم الحج هذا العام وتوضيح لجميع التفاصيل.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

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