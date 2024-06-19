تنويه مهم من "التنظيم والإدارة" بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي

كتب- محمد أبو بكر:

نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لشغل وظيفة "حرفي تشريح" والمعلن عنها لصالح مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بأن الامتحانات المقررة لهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ستعقد إلكترونيًا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأهاب الجهاز، بالمتقدمين، ضرورة الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، حيث لن يسمح بدخول الامتحان في غير الموعد المحدد.

جاء ذلك، بحسب منشور لجهاز التنظيم والإدارة، عبر صفحته على "فيس بوك" الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية