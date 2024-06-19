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تنويه مهم من "التنظيم والإدارة" بشأن المتقدمين لشغل وظائف بالطب الشرعي

07:03 م الأربعاء 19 يونيو 2024

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد أبو بكر:

نوه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمين لشغل وظيفة "حرفي تشريح" والمعلن عنها لصالح مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، بأن الامتحانات المقررة لهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ستعقد إلكترونيًا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأهاب الجهاز، بالمتقدمين، ضرورة الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، حيث لن يسمح بدخول الامتحان في غير الموعد المحدد.

جاء ذلك، بحسب منشور لجهاز التنظيم والإدارة، عبر صفحته على "فيس بوك" الأربعاء.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة حرفي تشريح مصلحة الطب الشرعي وزارة العدل بوابة الوظائف الحكومية
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