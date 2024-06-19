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بدء توزيع ٦٠ طن لحوم أضاحي الأوقاف من مجزر البساتين غدا

07:00 م الأربعاء 19 يونيو 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة غدًا الخميس 20 يونيو 2024م انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية.

وتبدأ أعمال التوزيع بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى.

وسيعقب التفقد بيان مهم بشأن تطور المشروع وتحقيقه رقمًا قياسيًّا جديدًا لهذا العام، وتبدأ عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحوم أضاحي الأوقاف الجيزة مجزر البساتين
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