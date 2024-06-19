ذبح ٣٠٦٧ أضحية.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن ذبح الأضاحي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 3067 أضحية للمواطنين والجمعيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك للذبح داخل المجازر.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين؛ للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق؛ حفاظًا على البيئة والمظهر العام.

وأوضح "راشد"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، أهمية الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية قبل الذبح، والتي تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، فضلًا عن خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالي، ومنعًا للذبح بالشوارع والطرق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد "المحافظ"، أن جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز، أسفرت عن تحرير عددًا من المحاضر سواء للذبح بالمخالفة للشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة، باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

وكلف "راشد"، باستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد "راشد"، على أهمية التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوى البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوى الواردة من المواطنين.

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