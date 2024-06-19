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محافظ القاهرة: إيقاف إجازة هذه الفئة طوال أيام عيد الأضحى المبارك

02:33 م الأربعاء 19 يونيو 2024

اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام عيد الأضحى على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ونشر فرق ومعدات النظافة بالشوارع لرفع التراكمات أولًا بأول لتحسين منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم رفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى، كما تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر ، وتكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولًا بأول في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها، كما تم ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى على مدار اليوم على رقم ٢٦٨٤٣٧٥٩، والخط الساخن ١٥٢٦٤.

خالد عبد العال عيد الأضحى الحدائق منظومة النظافة
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