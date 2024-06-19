قومي المرأة: العمل على إعداد دليل عن "تمكين المرأة المصرية"

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة إنه جار حاليا إعداد دليل "تمكين المرأة المصرية " يتضمن أوضاعها ومراحل تمكينها .

وأشارت البغدادي - خلال رئاستها الاجتماع الدوري للجنة بحضور عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتجميع الرسائل العلمية الأكاديمية المتعلقة بالمرأة وأوضاعها ومراحل تمكينها وذلك من الجامعات المصرية المختلفة والمراكز القومية لادماجها في الدليل ، مع الاستعانة ببعض الباحثين للمساعدة في تجميع تلك الرسائل العلمية.

واستعرضت خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ، ومقترح تنظيم ندوة في إطار حملة ال16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.