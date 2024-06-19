فصل الصيف يبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الخميس يشهد البداية الفعلية لفصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان، والذي يستمر لـ 3 أشهر.

وأضافت غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بسبب استمرار الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يؤدي إلى اعتدال قيم درجات الحرارة مع تحملها كميات كبيرة من بخار المياه، لذلك ترتفع نسب الرطوبة.

وتابعت: "نسب الرطوبة تزداد بشكل كبير خلال فترة النهار، والتي تتجاوز 85% وأحيانا 90% في الأماكن الساحلية، بينما تصل إلى 80% في القاهرة الكبرى، وهذا ما يجعل الطقس نهارا شديد الحرارة برغم حدوث تراجع عام في قيم درجات الحرارة خلال الأيام الماضية".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 38 و39 درجة خلال الفترة الحالية وتصل لـ 30 درجة على السواحل الشمالية، و45 درجة على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أن فترة الليل تشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط نسبي للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومتر/ الساعة.

وأوضحت أن فصل الربيع الذي ينتهي اليوم دائما ما يسجل أعلى قيم في درجات الحرارة على مدار العام كله، وهذا الأمر يرجع إلى كون أغلب مصادر الكتل الهوائية تأتي من الصحراء.