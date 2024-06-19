إعلان

BBC

لا أمراض معدية.. الصحة تكشف عن الخدمات الطبية المقدمة للحجاج

12:59 م الأربعاء 19 يونيو 2024
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 7 صورة
    الخدمات الطبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألف و726 حاجا مصريا، حتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 1110 حالات مرضية، بينما دخل الأقسام الداخلية في مستشفيات المشاعر ومكة والمدينة 364 حالة، خرج منهم 44 حالة، وبقي تحت العلاج والملاحظة 328 حالة مرضية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، استمرار التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ7 من الحجاج المصريين، لافتا إلى عدم وجود أي أمراض معدية بين الحجاج المصريين، ووجود تعاون وتنسيق كامل مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف رشيد، أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

الخدمات الطبية وزارة الصحة والسكان الحجاج البعثة الطبية المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى

إعلان

إعلان

كاميرات المراقبة والطب الشرعي.. 6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي- صور
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تحليل مخدرات.. حجز السائق المتسبب في وفاة مشجعتي الأهلي ببرج العرب- صور
مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء- (بيان رسمي)
وفاة مشجعتين للنادي الأهلي في حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب (صور)
عباس شراقي يكشف تطورات "الملء الخامس" لسد النهضة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)