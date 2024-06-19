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بعد شراء وحدة سكنية جديدة.. ما إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء؟

10:00 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

عداد الكهرباء

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كتب _ محمد صلاح

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، حال شراء أو بيع وحدة سكنية.

وتشمل تلك الخطوات والمستندات المطلوبة:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إحضار إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

وأوضح الجهاز أهم القواعد الواجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1-التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3-يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

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