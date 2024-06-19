8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور أحمد عرابي، ضمن خطة تطوير المحاور والطرق المرورية لإنهاء الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري.

ويأتي القطاع الثاني من محور أحمد عرابي من "البراجيل / عرابي"، بكوبري علوي بطول 4000 متر ورامبات بطول 4700 متر بإجمالي 8700 متر.

فيما يأتي القطاع الثالث "شارع أحمد عرابي"، طرق سطحية بطول 3000 متر وعدد 2 كوبري مشاه، والقطاع الرابع "توسعة كوبري 15 مايو" بطول 1450 متر ورامبات بطول 1300 متر بإجمالي أطوال 2750 متر.

ويتضمن المشروع تطوير محور 26 يوليو من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى ميدان سفنكس "كوبري 15 مايو" بإجمالي أطوال 33 كم، وتشمل الآتي:

القطاع الأول: تطوير وتوسعة محور 26 يوليو القائم بطول 19.2 كم ليصبح 6 حارة مرورية في الاتجاه الشمالي بعرض 25 متر و8 حارة مرورية في الاتجاه الجنوبي بعرض 32 متر.

القطاع الثاني: محور أحمد عرابي "البراجيل - عرابي" من تقاطعه مع محور 26 يوليو ومرورًا بعزبة البراجيل والطريق الدائري ومحور كمال عامر حتى تقاطعه مع شارع أحمد عرابي القائم، عبارة عن كوبري بطول 4 كم وطريق سطحي بطول 4.3 كم.

القطاع الثالث: محور أحمد عرابي "عرابي - سفنكس" بداية من شارع أحمد عرابي وحتى ميدان سفنكس، عبارة عن طرق سطحية 3 كم وبعرض 6 حارة مرورية لكل اتجاه.

القطاع الرابع: توسعة كوبري 15 مايو بطول 3.1 كم وطرق سطحية بطول 2.3 كم ليصبح إجمالي الطول 5.8 كم وبعرض 5 حارة مرورية لكل اتجاه.

وبدأت محافظة الجيزة عملية التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي الذي يربط بين محور 26 يوليو الجديد بعد التوسعة.