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اليوم.. مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

07:02 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

مصر للطيران

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي، لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية اليوم الأربعاء 19 يونيو بواقع 8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، ورحلة بخط سير الطائف - القاهرة.

جاء ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

مصر للطيران مناسك الحج ضيوف الرحمن حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا الشركة الوطنية مصر للطيران
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