بينها شهادة السمعة.. ما الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين لأول مرة؟

كتب-عمرو صالح:

حددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة بجدولها من خريجي كليات الحقوق من مختلف الجامعات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية الأوراق التي يستوجب على صاحب الطلب تقديمها وفقا لما أعلنته النقابة والتي جاءت على النحو الآتي:

* شهادة ميلاد كمبيوتر.

* صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

* شهادة عن السمعة .

* إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

* شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

* أصل شهادة الثانوية العامة.

* شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

* شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية .

* عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

* شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

* نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة

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