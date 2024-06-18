"حماية الأراضي": نتابع إزالة التعديات على الرقعة الزراعية خلال إجازة العيد

كتب-عمرو صالح:

تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات الواقعة عليها، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود جهاز حماية الأراضي، والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي حالة تعدي، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات طوال أيام إجازة العيد.

وأشار راشد في تصريحات صحفية له إلى أن غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضي، تتلقى على مدار الساعة البلاغات من المواطنين، وتتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات وغرف العمليات الفرعية بها التابعة لحماية الأراضي، لرصد أي حالة تعدي على الرقعة الزراعية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ذلك فضلا عن المرور الدائم على الحقول والأحواض، أول بأول لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

وأضاف مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، أن جميع مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات متواجدون بالإدارات طوال أجازة العيد، كما تم تشكيل لجان من الإدارة المركزية، للمرور والمتابعة على أرض الواقع، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية اليوم الى محافظات: الجيزة، القليوبية، أسيوط، الشرقية، الفيوم، المنوفية، البحيرة، وقنا، وتنفيذ عمليات إزالة حالات تعديات في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك قبل تفاقم تلك الحالات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين

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