رئيس وكالة الفضاء يرأس جلسة عن الأنشطة القمرية في فيينا

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور شريف صدقي رئيس الوكالة المصرية للفضاء الجلسة المسائية لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالأنشطة القمرية المستدامة واللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والتى انطلقت في وقت سابق اليوم.

ناقشت الجلسة "الأنشطة القمرية المستقبلية ..الاقتراحات والتصورات " حيث شدد المشاركون على تبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وشدد الدكتور صدقي على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء والذي يحمل الكثير من أفاق التنمية المستدامة.

ولفت المشاركون الى اهمية زيادة التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مجال الفضاء مشيرين الى ان الدول النامية الصغيرة قادرة أيضا على لعب دور في مجال مشروعات الفضاء .

وكانت الجلسة الافتتاحية قد توقعت حدوث زيادة سريعة في عدد البعثات القمرية في المستقبل .

وقد افتتح أعمال المؤتمر مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي آرتي هولا-مايني، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.