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حجاج السياحة المتعجلون يختتمون اليوم مناسك الحج

11:38 ص الثلاثاء 18 يونيو 2024

مناسك الحج

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يختتم اليوم لثلاثاء، حجاج السياحة المتعجلون مناسك الحج، بعد رميهم الجمرات الثلاث، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأنهت لجان البعثة الرسمية للحج الاستعدادات لتفويج حجاج السياحة إلى المدينة المنورة عقب أداء مناسك الحج، ورمي الجمرات خلال أيام التشريق، والتي توافق ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت رئيسة البعثة الرسمية للحج السياحي سامية سامي - وفقا لبيان - أن أول أفواج من الحج السياحي ستتوجه إلى المدينة المنورة ستكون يوم الخميس المقبل.

وأشارت رئيسة البعثة إلى أنه تم التأكد بالتنسيق والمتابعة مع مشرفي الشركات السياحية من جاهزية الحافلات التي تنقل الحجاج إلى المدينة المنورة.

هذا المحتوى من

Asha
مناسك الحج الجمرات عيد الأضحى
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