الزراعة: المجازر تستقبل 9700 أضحية.. و«الصحة الحيوانية» يواصل تقديم خدماته

كتب-عمرو صالح:

تابعت الدكتورة سماح عيد وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص المعملي وصحة الأغذية، العمل بالوحدات والمعامل العاملة بالمعهد، كما هنأت الباحثين والعاملين القائمين على العمل أثناء العطلة، وقدمت لهم الشكر لاجتهادهم وإخلاصهم في العمل، وضربهم النموذج الكفاءة والألتزام.

في سياق متصل، أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريحات له أن المجازر استقبلت اليوم 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وجرى ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كل المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين.

من الجدير بالذكر، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان أصدر توجيهاته إلى قيادات الوزارة والمعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة، بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة المحاصيل وتقاوي الإكثار، وبرامج تربية واستنباط التقاوي.

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