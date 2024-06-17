رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة الجميزة.. ومهندسو الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ

كتب- عمرو صالح:

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومزرعة قطاع الإنتاج ومشاتل القرشية، حيث تم المرور على برامج بحوث الذرة الشامية والقطن و الأرز، والوقوف على حالة البرامج البحثية الصيفية والاكثار.

وأكد عبدالعظيم على ضرورة تفعيل دور المراكز الإرشادية، بحيث يتم بدء العمل بخمس مراكز إرشادية بمحافظة الغربية على أن يضم كل مركز إرشادي باحثين متخصصين بالإرشاد الزراعي و أمراض النبات ووقاية النبات وذلك لحين إستكمال باقي المراكز الإرشادية بالمحافظة، فضلا عن سرعة تعميم التجربة بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات، وذلك لتقديم الدعم الفني والارشادي للمزارعين، وسهولة التواصل الدائم معهم.

وفي سياق متصل أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، مواصلة مهندسي الحجر الزراعي العمل ليل نهاراً في أيام العيد، سواء بالإدارة المركزية، أو الموانئ والمنافذ المختلفة، وذلك حفاظا على انسياب الصادرات المصرية لدول العالم، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

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