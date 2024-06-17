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عضو بـ"اتحاد السياحة": إيقاف تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات حتى هذا الموعد

03:13 م الإثنين 17 يونيو 2024

الحجاج

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إيقاف تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن ذلك يعود إلى إرتفاع درجات الحرارة في مشعر مني ووصولها إلى 49 درجة مئوية.

وأوضح عضو اتحاد شركات السياحة، أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

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الحجاج منشأة الجمرات الاتحاد المصري للغرف السياحية
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