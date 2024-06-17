إعلان

BBC

مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2024

02:13 م الإثنين 17 يونيو 2024

المتحف المصري الكبير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024؛ تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2024.

ووفق مصدر، فإن المتاحف والمواقع الأثرية تواصل العمل في مواعيدها الطبيعية خلال عيد الأضحى 2024:

ويرصد "مصراوي"، مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024، كالآتي:

- أهرامات الجيزة: من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- المتحف المصري بالتحرير: تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

- متحف الفن الإسلامي: تبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القبطي: يبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القومي للحضارة المصرية: في الأيام العادية يبدأ من 9 صباحا حتى 5 مساءً، باستثناء يوم الجمعة توجد فترة مسائية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

المتاحف المواقع الأثرية عيد الأضحى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يارب تقبلهم شهداء.. الدكتور جمال شعبان: عدد غير قليل مات من الحجاج على عرفة

إعلان

إعلان