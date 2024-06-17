الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن الأمور كانت صعبة في موسم الحج 2024، في النفرة ومنى خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه في هذا الأجواء توفى عدد من الحجاج غير الرسميين مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد إحصائية رسمية بأعداد الوفيات أو المفقودين.

وأوضح عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن الحجاج غير الرسميين غير مؤمن عليهم طبيًا وليس لهم سكن أو مشرف يتابعه أو رقابة حكومية، عكس الحجاج الرسميين و النظاميين الذين يتمتعون بكل الحقوق التي تكفل أمنهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن الحجاج غير الرسميين "أصحاب التأشيرات غير النظامية" حتى يوم عرفة كان مغلق أمامهم كل الأبواب لأداء الحج 2024 وكان يتم ترحيلهم؛ حتى تم السماح لهم، وحدث تكدس كبير أثر على حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه منذ يومين تحديدًا، تفاجئ الجميع بوجود استغاثات بشأن أشخاص مفقودين، ووفيات خلال موسم الحج 2024.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن جميع الحجاج المصريين سواء السياحة أو الداخلية أو الجمعيات مُسجلين بأسمائهم في البعثة الرسمية لمصر، وخاضعين للكشف الطبي قبل حصولهم على تأشيرة الحج، ولو حدث طارئ سواء فقد أو وفاة أو حالة صحية لأي منهم يتم البحث عنه بالاسم ونستطيع الوصول إلى أسرته سريعًا.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الحجاج الذين سافروا بطرق غير رسمية أو باستخدام تأشيرة الزيارة لم يتمكنوا من الخضوع لأي كشف طبي أو تسجيل رسمي، مما أدى إلى عدم توفر بياناتهم في قاعدة البيانات الرسمية، وبسبب هذا تعقدت عملية الوصول إلى أسرهم وذويهم.

وأشار إلى أن بعض المتوفيين حاليًا تم الوصول إلى أسرهم والبعض الآخر حتى الآن من الصعب الوصول إلى ذويهم.

وتابع "البيه": حتى الآن يوجد عدد من الاستغاثات والبحث عن بعض الحجاج، قائلًا :"ممكن يكونوا من تعداد المفقودين أو الوفيات".

في ذات السياق، قال وائل فودة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: الموضوع بقى أكبر من سمسار خد ناس وبهدلهم، الموضوع أكبر من كدا دا موت ناس مصريين وعرضهم للمخاطرة والبهدلة وألقى بهم في بلد غريب ومخالف كل القوانين سواء في السعودية أو مصر.

وأضاف "فودة"، خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": لازم يكون في حساب من الدولة المصرية وعلى أعلى مستوى؛ حفاظًا على كرامة المصريين الغلابة اللي مشيوا وراهم عشان يحجوا.

وانتشر خلال الساعات الماضية، عددًا كبيرًا من الاستغاثات من قبل عدد من المواطنين، بالبحث عن ذويهم الذين ذهبوا لأداء الحج.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهت المواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام، سواء كانوا متواجدين في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، بإبلاغ القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، علي رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966).