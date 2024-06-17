الرئيس السيسي يلتقى ولي العهد السعودي في لقاء أخوي

كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء أخوي.

كان الرئيس وجه في تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام، مشيدا بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج.